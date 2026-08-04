В Австрии зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений Kronen Zeitung: в Австрии температура достигла рекордных 41°C

Москва4 авг Вести.В Австрии зафиксирован новый температурный максимум – столбики термометров поднялись до 41 градуса, сообщает газета Kronen Zeitung.

Как отмечает издание, это самый высокий показатель температуры за всю историю метеонаблюдений.

Восток Австрии во вторник (4 августа. - Прим. ред.) оказался в эпицентре европейской жары. Национальный температурный рекорд Австрии — 40,5°C, зафиксированный в Бад-Дойч-Альтенбурге в 2013 году, был повторен говорится в публикации

В связи с экстремальной жарой на востоке страны был введен наивысший уровень опасности, а в федеральной земле Бургенланд продолжается лесной пожар.

Ранее стало известно, что из-за жары уровень воды в Рейне упал до 24 см, что является самым низким показателем с 1880 года.