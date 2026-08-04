В Братиславе зафиксирован температурный рекорд до +40,8 градуса

Рекордные плюс 40,8 градуса зарегистрированы в столице Словакии В Братиславе зафиксирован температурный рекорд до +40,8 градуса

Москва4 авг Вести.В столице Словакии – Братиславе – обновлен температурный рекорд, на термометрах зафиксировано +40,8 ℃. Об этом сообщил Словацкий гидрометеорологический институт.

Согласно его данным, такая температура держалась 4 августа в населенных пунктах Кральова-при-Сенци, Каменици-над-Гроном и в столичном районе Колибе.

Для Братиславы это первый день за всю историю измерений, когда температура превысила 40 градусов указывается в сообщении

Ранее сообщалось, что страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур.

Согласно данным Европейского центра по мониторингу смертности, экстремальные температуры в европейских странах унесли жизни не менее 10 тысяч человек.