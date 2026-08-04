Москва4 авгВести.В столице Словакии – Братиславе – обновлен температурный рекорд, на термометрах зафиксировано +40,8 ℃. Об этом сообщил Словацкий гидрометеорологический институт.
Согласно его данным, такая температура держалась 4 августа в населенных пунктах Кральова-при-Сенци, Каменици-над-Гроном и в столичном районе Колибе.
Для Братиславы это первый день за всю историю измерений, когда температура превысила 40 градусовуказывается в сообщении
Ранее сообщалось, что страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур.
Согласно данным Европейского центра по мониторингу смертности, экстремальные температуры в европейских странах унесли жизни не менее 10 тысяч человек.