Москва30 июл Вести.Жителям Сербии следует разумно использовать электроэнергию в связи с начавшимся периодом жары. Об этом заявила министр горного дела и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

По ее словам, в скором времени в Сербии ожидается рост потребления электроэнергии до 100-105 гигаватт в сутки.

Поэтому призываем граждан поступать рационально, разумно использовать электроэнергию, потому что ее еще надо произвести и доставить, на что влияют природные факторы сказала Джедович-Ханданович, которую цитирует пресс-служба Минэнерго

Накануне сербам разослали sms-сообщения с предупреждением о продолжительном периоде высоких температур до 40 градусов, который начинается с 30 июля.

Ранее сообщалось, что европейские страны столкнулись с новой волной аномально высоких температур. Так, температура воздуха в Испании достигла 44 градусов, а во Франции - 40 градусов, сопровождаясь ветром и засухой.