В Будапеште побит температурный рекорд, воздух прогрелся до +40

В Венгрии побит исторический тепловой рекорд с температурой +40 градусов Цельсия В Будапеште побит температурный рекорд, воздух прогрелся до +40

Москва29 июн Вести.В столице Венгрии – Будапеште – 28 июня обновлен исторический температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 40 градусов Цельсия.

Об этом сообщила Венгерская метеорологическая служба HungaroMet.

Согласно данным метеослужбы, подобные наблюдения ведутся в стране с 1870 года. Таким образом, столь сильной жары не фиксировалось по меньшей мере за прошедшие 156 лет.

Вследствие аномального зноя увеличилась нагрузка на экстренные службы. Количество вызовов бригад скорой помощи возросло на 8% по сравнению с прошлогодними периодами. Несколько граждан были доставлены в медицинские учреждения с признаками гипертермии.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в Венгрии привела к повышению температуры воды в Дунае. Это вынудило атомную электростанцию "Пакш" снизить выработку электроэнергии.

Накануне температурный рекорд был побит в Германии (41,7 градуса тепла).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что охватившая Европу жара за последнюю неделю унесла жизни более 1,3 тысячи человек.