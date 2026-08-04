Уровень воды в Рейне упал до показателей 1880 года Bloomberg: Рейн обмелел до уровня 1880 года

Москва4 авг Вести.Уровень воды в Рейне у немецкого города Кауб продолжает падать и уже достиг 24 см, что является рекордно низкими показателями с 1880 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Если ситуация продолжит ухудшаться, то это рискует создать логистические проблемы на реке, которая извивается примерно на 1290 км от Швейцарских Альп до Северного моря.

Падение уровня Рейна уже привело к резкому росту фрахтовых ставок, поскольку баржи вынуждены сокращать грузоподъемность для прохода по мелководью. Стоимость перевозки дизельного топлива из Роттердама в Карлсруэ, расположенный дальше от тщательно отслеживаемого узкого места Кауб, достигла самого высокого уровня с тех пор, как Bloomberg начал собирать данные в 2009 году говорится в материале агентства

Рейн остается ключевой транспортной артерией для поставок нефтепродуктов, химической продукции, угля, руды, зерна и контейнерных грузов. Альтернативные перевозки по железной дороге возможны лишь для части номенклатуры. Однако даже при наличии альтернативных маршрутов рост транспортных расходов может нанести серьезный удар по конкурентоспособности европейских производителей – особенно на фоне азиатских и североамериканских конкурентов.

Как сообщается, причиной транспортного кризиса стала уже четвертая волна жары, накрывшая Западную Европу этим летом. Небывалая жара уже обернулась для европейских аграриев потерями урожая зерновых, оцениваемыми более чем в 2 миллиарда евро, причем наибольший ущерб понесли сельхозпроизводители Венгрии и Франции.