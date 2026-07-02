Москва2 июл Вести.Власти Мюнхена, где установились рекордная жара и аномальная засуха, призвали горожан снизить потребление воды из-за ее дефицита, пишет газета Bild.

По словам главы Мюнхена Доминика Краузе, которые приводит издание, такая ситуация в городе сложилась впервые с 1970-х годов. Система снабжения коммунальных служб города находится на пределе своих возможностей ввиду острой потребности в воде на фоне продолжительной жары.

В этой связи мы незамедлительно принимаем меры по экономии воды приводит Bild его слова

Как отмечается, среди предпринимаемых городскими властями мер - сокращение полива насаждений и спортивных площадок, приостановка мойки окон в муниципальных зданиях и служебных автомобилей. Кроме того, горожанам рекомендуют воздержаться от мытья машин, принимать душ вместо ванны, выключать кран во время чистки зубов и не заполнять водой частные бассейны.