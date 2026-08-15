В ряде кантонов Швейцарии запретили мыть машины и поливать газоны

Швейцарцев призвали экономить воду из-за жары и засухи В ряде кантонов Швейцарии запретили мыть машины и поливать газоны

Москва15 авг Вести.В Швейцарии власти ряда кантонов ввели ограничения на использование воды из-за экстремальной жары и засухи. Жителям запретили, в частности, поливать газоны, наполнять бассейны и мыть автомобили, пишет Blick.

На прошлой неделе в Швейцарии объявили максимальный, четвертый уровень засухи по всей стране. Ограничения на использование воды действуют почти во всех 26 кантонах.

В кантоне Аргау также запретили забирать воду из большинства ручьев, что создало проблемы для фермеров. Аналогичные ограничения ввели в Базеле.

Во франкофонной Швейцарии - кантонах Во, Женева и Невшатель - засуха имеет катастрофические последствия: гибнет рыба, страдают леса, а фермеры вынуждены расходовать запасы зимних кормов говорится в материале

Из-за снижения уровня воды в Цюрихском озере некоторые судоходные компании приостановили движение по отдельным маршрутам. Засуха также отразилась на уровне воды в Боденском озере и Верхнем Рейне.

В горных районах центральной Швейцарии питьевую воду доставляют цистернами из-за обмеления местных источников. В кантоне Санкт-Галлен муниципальный бассейн в Уцвиле закрылся раньше срока для сокращения расхода воды.

Власти Золотурна запретили фермерам забирать воду из местных рек до дальнейшего распоряжения. Ограничения также затронули другие районы страны.

Ранее портал Euractiv сообщил, что засуха охватила около 38% территории стран Европейского союза на фоне экстремальной жары и лесных пожаров. Животноводческий сектор ЕС находится под серьезным давлением из-за погодных условий.