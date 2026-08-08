Уровень воды самой длинной реки во Франции достиг критически низкой отметки Уровень воды в реке Луара во Франции достиг критически низкой отметки

Москва8 авг Вести.Уровень воды в реке Луара во Франции достиг критически низкой отметки на фоне жары и засухи. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным журналистов, русло реки продолжает заметно обнажаться.

Мэр расположенного на Луаре города Луароксанс Жан-Поль Юэ сообщил, что сейчас уровень воды на восемь-девять метров ниже показателей февраля, когда в регионе был зафиксирован исторический паводок.

По словам градоначальника, при сохранении засушливой погоды в городе могут временно ограничить использование питьевой воды. Решение будет зависеть от количества осадков в ближайшее время.

Обмеление Луары наблюдается на фоне снижения уровня осадков и аномально высокой температуры воздуха в последние месяцы. Аналогичная ситуация складывается и на других крупных реках Европы, включая Рейн и Дунай.

Экстремальная жара в Европе уже стала причиной смерти 25 тысяч человек, сообщает Bloomberg.