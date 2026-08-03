Вучич: судоходство на Дунае может быть парализовано из‑за экстремальной жары Вучич предупредил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за аномальной жары

Москва3 авг Вести.Высокие температуры могут привести к остановке судоходства на Дунае. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич.

Кроме того, по его словам, под ударом оказывается работа нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панчево, который является единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии.

Речь идет об НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) недалеко от Белграда. Он расположен рядом с местом впадения реки Тамиш в Дунай.

У нас проблемы на НПЗ из-за низкого уровня воды. Назначено заседание кризисного штаба, будем делать все возможное, что в наших силах. Надеюсь, что не придется останавливать НПЗ. Через два или три дня на Дунае станет невозможным судоходство. Сейчас еще можно, но приходится снижать осадку судов на 50% приводит ТАСС слова Вучича

Ранее сообщалось, что из-за снижения уровня воды в реке Дунай в районе сербского порта Прахово стали видны корабли Дунайской флотилии, которые были затоплены нацистской Германией в 1944 году. Причиной обмеления реки стала жаркая погода и недостаточный приток воды вниз по течению.

Аномальная жара пришла в Европу в середине июня. В некоторых регионах воздух прогревался до 40 градусов. Высокие температуры сопровождаются засухой и сильным ветром, что увеличивает риски обширных лесных пожаров. Красный уровень погодной опасности был введен в Великобритании, Италии, Нидерландах и Франции.