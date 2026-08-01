В Сербии из обмелевшего после жары Дуная видна затопленная нацистами флотилия

В Сербии из вод Дуная показались затопленные нацистские корабли В Сербии из обмелевшего после жары Дуная видна затопленная нацистами флотилия

Москва1 авг Вести.В результате снижения уровня воды в реке Дунай в районе сербского порта Прахово стали видны корабли Дунайской флотилии, затопленные нацистской Германией в 1944 году.

Причиной обмеления реки стала жаркая погода и недостаточный приток воды вниз по течению. В результате песчаные отмели обнажились, и корпуса судов частично стали видны над поверхностью воды, сообщает агентство Reuters.

Флотилия была затоплена в ходе операции Кригсмарине под названием "Дунайский эльф" в сентябре 1944 года. В связи с приближением советских войск нацисты отправили на дно более 200 барж и кораблей, что сделало участок реки непроходимым.

После войны некоторые корабли подняли, и судоходство было восстановлено. Выше по течению от места затопления начинаются Железные ворота – скалистое ущелье, южный берег которого принадлежит Сербии, а северный – Румынии. В 1972 и 1985 годах здесь построили две гидроэлектростанции – "Джердап-1" и "Джердап-2" соответственно.

Затонувшие корабли до сих пор создают сложности для судоходства в районе второй ГЭС. Сербские власти проводят работы по подъему остатков флотилии. Процесс осложняется наличием необезвреженных мин и боеприпасов, что требует строгого соблюдения мер безопасности. Согласно планам правительства Сербии, работы завершат к 2027 году.

Аномальная жара охватила Европу в середине июня. В ряде регионов воздух прогревался до 40 градусов. Высокие температуры сопровождаются засухой и сильным ветром, повышая риски обширных лесных пожаров. Красный уровень погодной опасности был введен в Великобритании, Италии, Нидерландах и Франции.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил полную остановку работы АЭС "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, в силу продолжительной жары.