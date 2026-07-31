Москва31 июл Вести.Власти Румынии планируют перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы обеспечить подачу воды на единственную в стране АЭС в городе Чернаводэ (уезд Констанца на юго-востоке страны). Об этом заявил госсекретарь румынского правительства Кристиан Бушой.

28 июля в Румынии был остановлен первый энергоблок единственной в стране АЭС. Это произошло вскоре после того, как сток Дуная достиг минимального за последние 30 лет​​​ показателя — 1,7 тысячи кубометров в секунду.

Необходимо решение правительства, чтобы иметь возможность финансировать определенные мероприятия по перераспределению одного рукава Дуная в районе его разветвления на рукава Бала и Старый Дунай, чтобы мы могли немного увеличить поток воды и сохранить работу энергоблока № 2 в Чернаводе сказал Бушой

Политик подчеркнул, что речь идет о разовых мерах.