Венгрия может перейти на румынский газ по окончанию импорта из РФ

Москва23 мая Вести.Венгрия рассматривает вариант перехода на поставки газа из Румынии, чтобы снизить зависимость от российского импорта в течение ближайших лет. Как сообщает портал Index, этот сценарий предполагает заключение долгосрочного контракта между странами.

Кроме того, в рамках проекта Neptun Deep в Черном море планируется начать добычу газа с 2027 года, чтобы частично удовлетворить потребности Венгрии, говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что на сегодняшний день цена на румынский газ сопоставима с расценками на российское топливо. Как отметил портал, в ближайшие недели станет известно, подпишет ли венгерское правительство соглашение или же переговоры будут возобновлены.

По данным издания, проект реализуют компании OMV Pyotrom и Romgaz. Ожидается, что на первом этапе объем поставок составит около 1 миллиарда кубометров газа в год с перспективой дальнейшего увеличения. На темпы принятия решения Будапештом влияет и давление со стороны ЕС, который рассматривает возможность полного отказа от закупок российских энергоресурсов с 2027 года, пишет портал.

Ранее сообщалось, что Будапешт готов обнародовать информацию о цене, по которой Венгрия покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами.