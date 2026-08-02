Москва2 авг Вести.Власти Венгрии остановят 2 августа работу АЭС "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает Reuters.

Венгрия в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае полностью остановит АЭС "Пакш", которая вырабатывает почти 50% электроэнергии в стране приводит Reuters слова Мадьяра

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия готова помочь Венгрии во время кризиса, с которым Будапешт может столкнуться из-за остановки единственной в Венгрии АЭС.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 км от Будапешта и 5 км от города Пакш.

АЭС "Пакш" состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 российской разработки, станция вырабатывает 50% электроэнергии в Венгрии.