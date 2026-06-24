Москва24 июнВести.В Сибири из-за вторжения субтропического воздуха сохранится аномальный зной. Тридцатиградусная жара охватит даже крайний север региона. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".
Так, в Югре и на Ямале станут "массово обновляться рекорды тепла".
В городах воздух сможет прогреваться до плюс 30-33 градусов, это на 2-3 градуса выше прежних экстремальных значений. К слову, накануне примерно такой же температурный режим наблюдался в турецкой Анталье, расположенной почти на четыре тысячи километров южнеесказали метеорологи
В среду, 24 июня, над Уралом продолжат расти мощные кучево-дождевые облака, добавили специалисты.