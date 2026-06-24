Синоптики рассказали, к каким изменениям приведет субтропическое тепло в Сибири

Метеорологи рассказали о новых температурных рекордах Сибири Синоптики рассказали, к каким изменениям приведет субтропическое тепло в Сибири

Москва24 июн Вести.В Сибири из-за вторжения субтропического воздуха сохранится аномальный зной. Тридцатиградусная жара охватит даже крайний север региона. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".

Так, в Югре и на Ямале станут "массово обновляться рекорды тепла".

В городах воздух сможет прогреваться до плюс 30-33 градусов, это на 2-3 градуса выше прежних экстремальных значений. К слову, накануне примерно такой же температурный режим наблюдался в турецкой Анталье, расположенной почти на четыре тысячи километров южнее сказали метеорологи

В среду, 24 июня, над Уралом продолжат расти мощные кучево-дождевые облака, добавили специалисты.