В Сибири ожидаются ливни, грозы, мокрый снег и ветер до 20 м/с Ливни, грозы и мокрый снег ожидаются в Сибири

Москва18 июн Вести.В ближайшие дни в ряде регионов Сибири прогнозируется контрастная и неблагоприятная погода. Как сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае с 18 по 21 июня установится аномальная жара. При этом в Иркутской области и Красноярском крае ожидаются совершенно иные явления.

Так, в Иркутской области до 21 июня возможны ночные заморозки до –4 градусов. 18 июня синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 15–20 м/с, а в северных районах — даже осадки в виде мокрого снега.

19 июня на севере Таймырского Долгано-Ненецкого округа Красноярского края ветер усилится до 21 м/с, на юге ожидаются сильные дожди, а в центральных и южных районах региона — заморозки до –2 градусов.