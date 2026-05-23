Гидрометцентр: заморозки и ветер до 22 м/с прогнозируют в Сибири

Москва23 мая Вести.Ночные заморозки до -5 градусов и ветер до 22 м/с ожидают в Сибири, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

В Оренбургской области сохраняются заморозки до -2 градусов. Заморозки на юге Сибири, в Новосибирской и Кемеровской областях до -5. В Алтайском крае тоже до -5 градусов. У них очень быстро это сменится дождями, местами сильными, с порывистым ветром до 15-20 м/с сказала она

По словам Макаровой, заморозки также ждут Иркутскую область, Хакасию, центр и юг Красноярского края.