МЧС: гроза и штормовой ветер ожидаются в восьми регионах РФ

МЧС предупредило о грозах и ветре до 25 м/с в восьми регионах РФ МЧС: гроза и штормовой ветер ожидаются в восьми регионах РФ

Москва15 июл Вести.В среду, 15 июля, в восьми российских регионах ожидаются ливни с грозой и штормовой ветер, следует из оперативного прогноза МЧС России, подготовленного по данным Гидрометцентра и ВНИИ ГОЧС.

Ведомство предупредило о риске нарушения систем жизнеобеспечения и затруднениях в работе транспорта.

Непогода ожидает жителей Дальневосточного, Уральского, Приволжского, Сибирского , Южного, Северо-Кавказского федеральных округов.

Так, на территории Приморского и Хабаровского краев ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с. Аналогичная обстановка будет наблюдаться в Свердловской и Челябинской областях.

Непогода придет в Пермский край. Здесь пройдут сильные осадки с грозой и градом.

В СКФО, на территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Ставропольского края (сильные дожди, гроза, град, ветер с порывами до 25 м/с) сказано в сообщении

В горных и предгорных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, кроме сильных дождей и ветра с порывами до 21 м/с, сохраняется вероятность схода селей, оползней, просадка грунта.