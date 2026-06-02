Тишковец: погода на Русской равнине выйдет за рамки климата Тишковец: на Русской равнине будет теплее на несколько градусов выше нормы

Москва2 июн Вести.Температура воздуха на большей части Русской равнины превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в Сибири погодная аномалия будет еще существеннее, там жарче нормы на 3-4 градуса.

В ближайшие дни потепление в России будет усиливаться. Во второй половине недели только на Урале и в Нижнем Приобье температурный режим ожидается в рамках климата или немного прохладнее его. В то же время жителей большей части Русской равнины ждет погода на 1-2 градуса теплее обычного. Еще более существенная "теплая" аномалия прогнозируется в Сибири — здесь на юге столбики термометров поднимутся выше многолетних значений сразу на 3-4 градуса сообщил метеоролог

Также он отметил, что солнечная и сухая погода до конца недели будет преобладать в Красноярске.

В такой ситуации воздух продолжит хорошо прогреваться. И если сегодня в городе около +21, как и положено в начале июня, то со среды дневная температура уже превысит уровень нормы, и к выходным потеплеет до +26 добавил синоптик

В Москве также прогнозируется потепление. Температура воздуха будет повышаться, но при этом сохранится вероятность локальных дождей с грозами.