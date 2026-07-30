Москва30 июл Вести.В четверг, 30 июля, жителей Зауралья "снова ждет сильная жара". Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В пятницу произойдет "окончательный перелом погодного тренда", отметил он.

Жителей Зауралья опять ждет аномальная жара, даже на северо-востоке Приобья столбики термометров сумеют подняться выше плюс 30 градусов. … Циклон, остудивший Центральную Россию, станет дрейфовать на восток, и в первые дни августа он уже будет кружить над Уралом. Вторжение вихря заставит ветер в регионе развернуться на северные румбы, и сюда начнет поступать арктический воздух. Например, в Салехарде сегодня [в четверг] пройдут грозовые дожди, но они не помешают воздуху прогреться до плюс 28, это на 10 градусов выше нормы. Однако уже с пятницы на Ямале ожидается резкое похолодание, и в начале новой недели температурный режим в городе вернется в рамки климата, после обеда - плюс 18-19 градусов