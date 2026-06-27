Заводченков: на Урале в некоторых городах выпадет пять ведер воды

В крупных городах Урала ожидаются локальные подтопления Заводченков: на Урале в некоторых городах выпадет пять ведер воды

Москва27 июн Вести.На Урале из-за влияния циклона ожидаются сильные дожди. В ближайшие дни возможны подтопления, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Под удар стихии попадут самые крупные города региона, указал метеоролог.

За три дня мощные дожди выльют на каждый квадратный метр поверхности по 4-5 ведер воды. Почва здесь и так уже основательно переувлажнена, поэтому интенсивные осадки активизируют паводковые процессы на малых реках, а в пониженных формах рельефа возможны подтопления отметил Заводченков

По его словам, зона наиболее резких температурных контрастов переместится на северо-запад Сибири.

В Среднем Приобье будут развиваться самые мощные кучево-дождевые облака, способные спровоцировать смерчевые явления. А на склонах Уральского хребта ожидаются экстремальные ливни. В сумме к исходу понедельника здесь местами может выпасть свыше 30-40 мм осадков, столько обычно собирается за две июньские недели сказал Заводченков

В РФ июль не оправдает ожиданий "повсеместной рекордной жары". Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной, добавил он.