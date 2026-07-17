Заводченков: на Урале в выходные будет дождливо и прохладно

На Урале выходные пройдут под аккомпанемент ливней и гроз Заводченков: на Урале в выходные будет дождливо и прохладно

Москва17 июл Вести.В предстоящие выходные на территории Уральского региона сохранится влияние стационарного циклона. Ожидается облачная погода с ливневыми дождями и грозами. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, плотная пелена облаков надежно укроет регион от солнечных лучей, не давая воздуху прогреться до привычных значений.

Урал по-прежнему будет укрыт полями фронтальной облачности стационарного циклона, поэтому здесь выходные пройдут под аккомпанемент ливней и гроз. Приток солнечного тепла к земной поверхности из-за этого будет ограничен, и дневная температура окажется прохладнее, нежели положено по климату - до плюс 19-24 градусов рассказал Заводченков

Ранее он предупредил, что в ближайшие дни в Свердловской области выпадет до 43 миллиметров осадков за сутки. Местные власти предупреждают жителей о грядущей волне паводка.