Синоптики: на Урале за день выпадет треть месячной нормы дождей Метеорологи: на Урале суточная норма осадков превысит треть месячной

Москва24 июн Вести.В среду, 24 июня, над Уралом продолжат расти мощные кучево-дождевые облака. Это произойдет из-за столкновения тепла и холода, заявили ИС "Вести" синоптики.

По словам специалистов, в регионе выпадет до трети месячной нормы влаги. Однако уже в четверг погодная ситуация изменится.

Местами всего за сутки опять выпадет больше трети июньской нормы осадков. Завтра ливни заметно ослабеют, а затем регион ожидает очередной виток ненастья. Дело в том, что уже скоро на северо-запад Русской равнины вторгнется новая фронтальная волна атлантического происхождения сказали метеорологи

К субботе, 27 июня, в эпицентре стихии окажутся Свердловская, Челябинская области, Пермский край, Башкирия, а также Республика Коми.