Синоптики рассказали об эффектах дестабилизации атмосферы над Уралом

Метеорологи рассказали о дестабилизации атмосферы над Уралом Синоптики рассказали об эффектах дестабилизации атмосферы над Уралом

Москва15 июн Вести.Из-за прохождения атмосферных фронтов над Уралом изменится погода. Об этом метеорологи заявили ИС "Вести".

Ближайшие рабочие дни будут дождливыми, отметили синоптики.

Система фронтальных разделов дестабилизирует атмосферу над Уралом. Поэтому здесь рабочая неделя пройдет под аккомпанемент грозовых дождей. Преобладающая дневная температура - плюс 22-27 градусов сказали метеорологи

Кроме того, специалисты рассказали о южном регионе ДФО с "прекрасными" погодными условиями, где прогнозируется умеренно теплая погода с максимальной температурой в 27 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что северо-западные регионы России окажутся в зоне атлантического циклона.