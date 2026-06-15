Москва15 июн Вести.Северо-западные регионы России окажутся в зоне атлантического циклона. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".

Ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер, отметили специалисты.

Погодой на северо-западе России будет управлять атлантический циклон. Поэтому и здесь не обойдется без дождей, местами с грозами и порывистым ветром. В такой ситуации воздух будет остывать, и самая прохладная погода ожидается на севере. Днем до плюс 10-15 градусов. И в южной части преобладающая дневная температура - плюс 18-23