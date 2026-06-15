Москва15 июнВести.Центральная Россия окажется на периферии атмосферного вихря, вызванного атлантическим циклоном. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".
Прогнозируется переменная облачность, отметили метеорологи.
Солнце, выглядывающее в разрывах дождевых туч, сможет прогревать воздух до плюс 20-25 градусов. И только в середине рабочей недели, когда облачность над регионом уплотнится, станет на 3-4 градуса прохладнеесказали специалисты
Северо-западные регионы России окажутся в зоне атлантического циклона, добавили синоптики.