Москва15 июн Вести.Центральная Россия окажется на периферии атмосферного вихря, вызванного атлантическим циклоном. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".

Прогнозируется переменная облачность, отметили метеорологи.

Солнце, выглядывающее в разрывах дождевых туч, сможет прогревать воздух до плюс 20-25 градусов. И только в середине рабочей недели, когда облачность над регионом уплотнится, станет на 3-4 градуса прохладнее