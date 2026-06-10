В Екатеринбурге за неделю выпадет почти месячная норма дождей ФОБОС: на неделе в Екатеринбурге выпадет до 80% месячной нормы осадков

Москва10 июн Вести.В столице Урала, Екатеринбурге, на текущей неделе выпадет порядка 80% июньского объема осадков. На улицах города возможны подтопления. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно прогнозу, из-за ливней температура воздуха будет ниже нормы.

В Екатеринбурге в ближайшие дни не обойдется без грозовых дождей. В сумме к исходу воскресенья в столице Урала выпадет около 80% июньского объема осадков. Причем, значительная их часть выплеснется на мегаполис сегодня. Так что на улицах возможны подтопления. Из-за ливней преобладающая дневная температура прогнозируется ниже нормы: +18...+21. Более теплыми получатся лишь пятница и суббота, когда выглянувшее солнце сумеет вернуть показания термометров в рамки климата пояснили синоптики

Также они рассказали, что по периферии европейского вихря на Русскую равнину продолжит поступать воздух из Средиземноморья, поэтому в средних и южных широтах столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +27 до +32 градусов 10 июня.

Синоптики отметили, что в Москве к концу недели обновятся четыре погодных суточных максимума с 1998 года. Вплоть до субботы столбики термометров покажут +31 градусов.