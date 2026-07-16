Москва16 июлВести.В Свердловской области выпадет до 43 миллиметров осадков за сутки. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, эпицентр ненастья начнет смещаться в сторону Тюмени.
В Екатеринбурге выпадет до 10-15 миллиметров влаги, а вот в Кытлыме, это север Свердловской области, мы ожидаем до 43 миллиметров, в Серове 32 миллиметра. Кроме этого, эпицентр ненастья начнет смещаться в Зауралье, и тучи накроют Тюмень. Местные власти предупреждают жителей о грядущей волне паводка. По прогнозам, она может прийти в регион в начале следующей недели. На фоне сильных осадков аномально низкой остается и температура воздуха. В районе центроциклона в ближайшие дни будет едва выше +20 градусов, да и то не везде. И лишь на западе Русской равнины под влиянием антициклона погода начнет налаживаться, а показания термометров растирассказал Заводченков
Синоптик добавил, что тепло вернется в Москву в конце текущей недели. Согласно прогнозу синоптика, на неделе в столице пройдут локальные грозовые дожди, но к выходным небо прояснится.