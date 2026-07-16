Москва16 июл Вести.В Свердловской области выпадет до 43 миллиметров осадков за сутки. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, эпицентр ненастья начнет смещаться в сторону Тюмени.

В Екатеринбурге выпадет до 10-15 миллиметров влаги, а вот в Кытлыме, это север Свердловской области, мы ожидаем до 43 миллиметров, в Серове 32 миллиметра. Кроме этого, эпицентр ненастья начнет смещаться в Зауралье, и тучи накроют Тюмень. Местные власти предупреждают жителей о грядущей волне паводка. По прогнозам, она может прийти в регион в начале следующей недели. На фоне сильных осадков аномально низкой остается и температура воздуха. В районе центроциклона в ближайшие дни будет едва выше +20 градусов, да и то не везде. И лишь на западе Русской равнины под влиянием антициклона погода начнет налаживаться, а показания термометров расти