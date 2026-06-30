В Екатеринбурге побит 40-летний рекорд по количеству осадков

40-летний рекорд по количеству осадков зафиксирован в Екатеринбурге В Екатеринбурге побит 40-летний рекорд по количеству осадков

Москва30 июн Вести.В Екатеринбурге за последние сутки выпало более половины месячной нормы осадков, в городе побит 40-летний рекорд, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Екатеринбург: днем 29 июня 45 мм, ночью 30 июня 0,5 мм. На утро 30 июня всего набралось осадков 196 мм, 271% нормы июня, 1 место после влажного 1986 года (168.3 мм) говорится в Telegram-канале Гидрометцентра

Отмечается, что по всей территории региона, помимо крайнего севера, за последние 24 часа прошли сильные ливни. При этом дождливый циклон будет господствовать в Свердловской области еще как минимум два дня.