В Архангельске ожидается новый "дождливый" рекорд Заводченков: в Архангельске за сутки выпадет рекордное количество осадков

Москва13 авг Вести.К вечеру 13 августа в Архангельске может выпасть более 40 миллиметров осадков, что станет новым суточным рекордом. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, сильные дожди будут идти в течение всего дня.

В Архангельске дожди, начавшиеся еще накануне, сегодня усилятся. Каждые три часа на квадратный метр городского тротуара будет выливаться 6-8 литров воды, и только утром осадки ненадолго ослабеют. Вообще, к вечеру здесь выпадет свыше 40 миллиметров влаги – это уровень нового суточного рекорда отметил Заводченков

Синоптик также рассказал, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.