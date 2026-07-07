Синоптики ФОБОС: в Архангельске к концу недели ожидается до +31 ФОБОС: к субботе в Архангельске температура превысит 30 градусные значения

Москва7 июл Вести.К концу недели в столице Поморья температура поднимется до +31. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, в ближайшее время обстановка в атмосфере изменится мало.

Запад Европейской России останется во власти воздушных масс североатлантического происхождения, а на востоке будут преобладать южные потоки. К выходным жаркое дыхание прикаспийских степей станет ощущаться даже на побережье Белого моря! спрогнозировали метеорологи

Они добавили, что в Архангельске следующие 3 дня не обойдется без грозовых дождей.

При этом температура ожидается около или чуть ниже нормы. Но в конце рабочей недели тучи поредеют. И сразу начнет припекать. Вы видите, в пятницу воздух в столице Поморья может прогреться до +29, а в субботу - до +31! добавили специалисты

Ранее сообщалось, что для жителей Черноземья, Среднего и Нижнего Поволжья, Калмыкии, Новороссии и нижнего течения Дона вторник обещает выдаться по-летнему пригожим. Также согласно прогнозам, на юге ожидается до +30.