Москва7 июл Вести.Для жителей Черноземья, Среднего и Нижнего Поволжья, Калмыкии, Новороссии и нижнего течения Дона вторник обещает выдаться по-летнему пригожим. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Они сообщили, что обширный атлантический циклон с центром над Скандинавией по-прежнему будет портить погоду в Европейской России и на Урале.

Наибольшее количество дождей ожидается в Верхневолжье, на Вологодчине, западе Поморья и юго-востоке Карелии, где в осадкомеры попадет от 10 до 20 мм влаги. А вот в Черноземье, Среднем и Нижнем Поволжье, Калмыкии, Новороссии и нижнем течение Дона наступивший вторник получится по-летнему погожим поделились прогнозом метеорологи

Одновременно на Русскую равнину усилится заток более прохладного воздуха.

Из-за этого температурный фон в западной половине региона окажется на 2-5 градусов ниже климатической нормы. Посмотрите, днем на Крайнем Севере, Северо-Западе и в Центральной России температура составит всего +15, +20, в Черноземье, Среднем Поволжье, Прикамье и Республике Коми +20, +25. До +30 ожидается на юге. А в междуречье низовий Дона и Волги и на востоке Оренбуржья столбики термометров могут подняться еще выше добавили синптики

Ранее сообщалось, что за прошедшие выходные в четырех регионах России ожидалась аномально жаркая погода. В центральных и южных муниципальных округах Красноярского края обещали сильную жару с температурой в +35 градусов, а в Тыве от +35 градусов.