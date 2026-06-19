Заводченков рассказал о возвращении "июльского" тепла на Русскую равнину Синоптик рассказал о возвращении "июльского" тепла к москвичам

Москва19 июн Вести.На Русской равнине в пятницу, 19 июня, осадки ослабеют. В связи с этим процессы потепления активизируются, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Европейской России дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов. Самая жаркая погода ожидается в южных широтах, в частности, в Причерноморье, на Нижнем Дону и Волге. По словам метеоролога, к концу недели заметно потеплеет и в столице России.

В Москве после вчерашних плюс 16 градусов сегодня [в пятницу] столбики термометров поднимутся до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться. И в воскресенье-понедельник воздух в столице прогреется до июльских плюс 24-26 градусов сказал Заводченков

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников рассказал, что климат в России стал резко континентальным.