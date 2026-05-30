Москва30 мая Вести.На большей части европейской России первый летний месяц прогнозируется теплее обычного, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Причем в эпицентре перегрева окажутся Средняя Волга и Черноземье. Здесь температурный режим будет на 2-3 градуса выше нормы. Исключение составят лишь южные широты. В этой части Русской равнины будет преобладать погода в рамках климата или немного прохладнее его. За Уралом наоборот – зона холодной аномалии охватит северную часть Сибири. А на юге региона средняя температура на 1-2 градуса превысит многолетние значения