Москва30 маяВести.На большей части европейской России первый летний месяц прогнозируется теплее обычного, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Причем в эпицентре перегрева окажутся Средняя Волга и Черноземье. Здесь температурный режим будет на 2-3 градуса выше нормы. Исключение составят лишь южные широты. В этой части Русской равнины будет преобладать погода в рамках климата или немного прохладнее его. За Уралом наоборот – зона холодной аномалии охватит северную часть Сибири. А на юге региона средняя температура на 1-2 градуса превысит многолетние значенияотметил он
Аналогичный погодный сценарий будет разворачиваться на Дальнем Востоке, уточнил синоптик.
В целом, указал Заводченков, жителей большей части России в июне ждет вполне комфортная летняя погода.
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с ИС "Вести" назвал дату начала метеорологического лета в Москве.