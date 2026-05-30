Летнее тепло придет в Центральную Россию в начале июня Синоптик Заводченков рассказал о "температурных качелях" в Центральной России

Москва30 мая Вести.В начале июня в Центральной России будут наблюдаться "температурные качели", сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Так, в начале июня температура воздуха будет выше обычного, затем потепление сменится кратковременным похолоданием.

В средней полосе Русской равнины с первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться и уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше, нежели положено по климату. В середине месяца такая аномально теплая погода сменится кратковременным похолоданием. Температурный режим станет прохладнее обычного, но затем в атмосфере вновь возобладают летние погодные процессы заявил он

После похолодания в Центральную Россию вновь вернется тепло. В результате средняя температура будет на 1-2 градуса выше многолетних значений, добавил Заводченков.

Ранее синоптик отмечал, что потепление в Москве начнется уже 30 мая, а ко 2 июня вернется в рамки климатической нормы.