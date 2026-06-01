На юге России в первую неделю лета температура воздуха поднимется до +30 Летний сезон на юге России начнется с ливней и 30-градусной жары

Москва1 июн Вести.На юге России в первую неделю лета погода сделает переход от проливных дождей к жаре до +30 градусов. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, 1 июня на юге – в Ставрополе и Краснодаре – пройдут интенсивные ливни, выпадет сразу около половины июньского объема осадков, но потом погода изменится.

После выходных почва на Кубани и Ставрополье итак переувлажнена, поэтому вся дождевая вода отправится в реки и будет поддерживать высокий уровень паводка…В то же время над Причерноморьем сформируется небольшой антициклон, этот очаг оттеснит дождевые тучи к отрогам Урала, и на юг Русской равнины придет солнечное и жаркое лето. Например, в Краснодаре сегодня из-за дождевых туч столбики термометров поднимутся только до +19, это почти на 8 градусов ниже, чем должно быть. Однако уже со вторника выглянувшее солнце станет быстро прогревать воздух на Кубани, и в конце рабочей недели дневная температура окажется выше многолетних значений: +27...+30 пояснил синоптик

Ранее Тишковец рассказал, что лето в Москве начнется с ливней и гроз. Но вот потепление придет в столицу в середине текущей недели, столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.