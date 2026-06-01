Лето в Москве начнется с ливней и гроз В первые летние дни погода в Москве будет неустойчивой

Москва1 июн Вести.В первые дни лета в Москве ожидается неустойчивая погода с ливнями и грозами. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, потепление в столице начнется с середины текущей недели, столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

В Центральной России будет преобладать неустойчивая, с локальными ливнями и грозами погода. Так, в Москве только в среду-четверг существенные осадки маловероятны. Температурный режим будет умеренно теплый – сегодня-завтра днем в столице +19...+20, затем ожидается потепление до +22...+24 отметил Тишковец

