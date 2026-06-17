Москва17 июн Вести.На юге Европейской России, а именно в Причерноморье, сохранится летняя температура – до +28 градусов, но она может усилиться до +31 градуса. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Как рассказали синоптики, на запад и северо-запад России придет похолодание: там столбики термометров достигнут от +13 до +18 градусов, что соответствует сентябрьским показателям. Согласно их прогнозу, особенно в Великом Новгороде, Твери и Смоленске, воздух прогреется до +16-17 градусов, и такая прохлада не наблюдалась 12 лет – с 2014 года.

В Поволжье, несмотря на ливни и грозы, дневная температура ожидается вполне летней: +20…25, в Причерноморье будет вообще +23...28…К счастью, прохладная погода продержится недолго. К выходным и на Верхнюю Волгу, и на берега Волхова станет возвращаться лето. Все благодаря гребню Азорского антициклона, который разгонит тучи и позволит солнцу включиться в работу. В результате дневная температура на западе и северо-западе Русской равнины повысится до +21...+26, а в южных широтах жара может усилиться до +31 рассказали синоптики

Также, по их словам, сегодня часть Европейской России по-прежнему будет находиться во власти обширного атлантического циклона, его дождевые тучи накроют территорию от арктического побережья до отрогов Кавказа.

Ранее синоптики рассказали, что погода в Санкт-Петербурге 17 июня побьет рекорд всего месяца. В конце дня выпадет больше 40 миллиметров осадков.