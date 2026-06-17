В Санкт-Петербурге 17 июня можно зафиксировать погодный рекорд за месяц

Синоптики ФОБОС: погода в Санкт-Петербурге 17 июня побьет рекорд всего месяца В Санкт-Петербурге 17 июня можно зафиксировать погодный рекорд за месяц

Москва17 июн Вести.В северной столице России 17 июня выдастся очень дождливым днем и станет абсолютным рекордом всего месяца. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По словам синоптиков, к концу сегодняшнего дня выпадет больше 40 миллиметров осадков.

Довольно сильные дожди начнутся на берегах Невы уже рано утром, а в середине дня Санкт-Петербург рискует утонуть, ведь каждые три часа на квадратный метр местных дорог и тротуаров будет выплескиваться около ведра воды! В общей сложности к исходу суток в городе выпадет 44 миллиметра осадков! Это уровень абсолютного рекорда всего июня! отметили синоптики

Также, согласно их прогнозу, в ближайшие дни в Москву вернется летняя жара. Но перед этим дождевые облака не позволят столбикам термометров подняться выше +17 градусов.