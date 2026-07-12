В Санкт-Петербурге выпало свыше половины месячной нормы осадков Сильные дожди обрушились на Санкт-Петербург

Москва12 июл Вести.В некоторых районах Санкт-Петербурга выпало больше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в ГУП "Водоканал Петербурга".

"В некоторых районах города за несколько часов выпало свыше половины месячной нормы осадков", — говорится в канале предприятия в мессенджере МАХ.

По данным организации, сильные дожди зафиксированы в восьми районах города: Приморском, Кронштадтском, Петродворцовом, Колпинском, Пушкинском, Красносельском, Калининском и Курортном.

Также в пресс-службе уточнили, что в городе продолжают дежурить бригады Водоканала, которые обеспечивают отвод воды в систему. Мероприятия продолжатся до полного прекращения осадков.