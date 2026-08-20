"То, чего не было никогда": в Петербурге ждут рекордный ливень и штормовой ветер Синоптик Тишковец предупредил Петербург о рекордном ливне и штормовом ветре

Москва20 авг Вести.В конце недели в Санкт-Петербурге возможно выпадение рекордного количества осадков, сообщил ИС "Вести" ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его прогнозу, в пятницу и субботу ожидаются небольшие короткие дожди, но в воскресенье осадки станут гораздо обильнее — город накроет активный атлантический циклон.

Снова выпадет 40-50 литров воды. Это примерно сопоставимые объемы, которые выпали накануне, и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда опасными явлениями погоды. То есть это и подтопления, и штормовой ветер, и обильное, аномальное количество осадков, которое вновь может тянуть на суточные рекорды, чего не было никогда за всю историю наблюдений в конце летнего сезона спрогнозировал Тишковец

Накануне в Северной столице выпала половина месячной нормы осадков, на восточных окраинах показатели оказались еще выше.

Ранее Тишковец сделал прогноз о последней в сезоне теплой ночи в Московском регионе и бабьем лете.