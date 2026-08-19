Москва19 авг Вести.Середина недели принесет ливни в Санкт-Петербург и без подтоплений не обойдется. Об этом рассказали ИС "Вести" синоптики.

По их словам, в эпицентре ненастья окажется северо-запад страны.

Под влиянием циклона там пройдут очень интенсивные ливни. Кое-где всего за сутки выпадет свыше 30-40 мм влаги - это 3-4 ведра воды на каждый квадратный метр дорог и тротуаров. Самые сильные дожди накроют Ленинградскую, Новгородскую области и юго-запад Карелии. В Великий Новгород ливни принесут почти две трети месячного объема осадков, в Санкт-Петербург - более половины, так что без подтоплений не обойдется заявили синоптики

Они отметили, что за всю эпоху глобального потепления сопоставимые по мощи августовские дожди отмечались в указанных регионах лишь дважды

Ранее сообщалось, что активный балканский циклон сольется со своим атлантическим собратом, что приведет к резкому усилению дождей на европейской территории России. Самые сильные ливни пройдут на северо-западе страны.