Москва4 сен Вести.Почти вся северная половина Русской равнины будет укрыта "полями дождевой облачности атлантического циклона". Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В область этого вихря "прорвется новая фронтальная волна из Скандинавии". Ливни активизируются, первый удар стихия нанесет по Ленинградской области.

Регион продолжит тонуть. Пострадает и Северная столица. Дожди в Санкт-Петербурге станут усиливаться уже утром, а максимальной интенсивности они достигнут ближе к полудню. По модельным оценкам всего за три часа здесь на каждый квадратный метр выльется сразу почти полтора ведра воды. Затем осадки ослабеют, но тем не менее к исходу суток пятницы на берегах Невы выпадет 34 мм - это уровень абсолютного рекорда сентября, зафиксированного в 1912 году. сказал Заводченков

В Центральной России в пятницу, 4 сентября, "сохранится комфортная погода", добавил он.