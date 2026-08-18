Метеоролог предупредил о похолодании в Петербурге до сентябрьских температур

Метеоролог: в Санкт-Петербурге ожидаются каждодневные дожди Метеоролог предупредил о похолодании в Петербурге до сентябрьских температур

Москва18 авг Вести.Воздух с акватории Норвежского моря будет дрейфовать в средние широты. Обстановка в атмосфере начнет меняться, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

При этом в Санкт-Петербурге понизится температура воздуха, указал он.

В Санкт-Петербурге … ожидаются каждодневные дожди. Сегодня они еще не помешают столбикам термометров дотянуться до плюс 20 градусов, но уже в среду-четверг ограничат прогрев сентябрьскими плюс 17-19 градусами. Шанс на небольшое потепление появится лишь в конце недели сказал Тишковец

Фронтальные разделы не прекратят дестабилизировать атмосферу над Европейской Россией. Температурный режим ожидается "весьма контрастным", добавил синоптик.