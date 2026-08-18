"Среда и четверг": метеоролог назвал прохладные дни недели в Москве Тишковец: москвичам – готовиться к похолоданию

Москва18 авг Вести.Фронтальные разделы не прекратят дестабилизировать атмосферу над Европейской Россией. Температурный режим ожидается "весьма контрастным". Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В северных широтах Русской равнины ожидается поступление холодного воздуха с акватории Норвежского моря. В южную половину станет пробиваться зной из Средиземноморья. Центральная Россия окажется в "переходной зоне", отметил метеоролог.

В Москве только пятница пройдет без существенных осадков. Тем не менее температурный режим останется умеренно теплым. Сегодня и в конце недели плюс 24-25 градусов, а в среду и четверг будет прохладнее - до плюс 21 сказал Тишковец

Метеоролог также предупредил о сентябрьском похолодании в Санкт-Петербурге.