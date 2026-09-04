Москва4 сен Вести.В Центральной России в пятницу, 4 сентября, "сохранится комфортная погода", заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

При этом локальные дожди в городе не помешают воздуху прогреться, указал метеоролог.

[В столице] - до плюс 22 градусов. А уже завтра столица начнет "тонуть": в сумме за выходные в мегаполисе выпадет почти 40% сентябрьской нормы осадков. Из-за плотной облачности приток солнечного тепла резко сократится, и в начале новой недели похолодает до плюс 13, что почти на 6 градусов ниже положенного