Последняя неделя лета в Москве начнется с похолодания Синоптик Заводченков: на следующей неделе в Москве похолодает

Москва21 авг Вести.В начале следующей недели температура воздуха в Москве опустится ниже нормы. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, до конца текущей недели солнце будет обогревать столицу по-летнему. Однако со вторника, 25 августа, ожидается ощутимое похолодание и усиление дождей.

В Москве интенсивные ливни и грозы маловероятны, и они не помешают солнцу прогревать воздух до +22...+24, это немного теплее обычного. И только в следующий вторник дожди усилятся, и показания термометров опустятся ниже нормы - до +20 отметил метеоролог

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие дни температура воздуха будет выше многолетних значений. По словам Заводченкова, теплу не помешает даже нахождение Центральной России на периферии атлантического вихря, который способен спровоцировать короткие ливни и грозы.