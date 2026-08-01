В конце первой декады августа в Москву придет существенное похолодание Заводченков: столица столкнется с похолоданием в середине августа

Москва1 авг Вести.Жителям и гостям столицы стоит приготовиться к существенному похолоданию в конце первой-начале второй декады августа. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Синоптик отметил, что финальный месяц лета стартует с жары, однако потом погода сменит ориентиры.

На стыке первой и второй декады ожидается существенное похолодание. Средняя температура может опуститься на 2-3 градуса ниже нормы. Затем в регион вновь станут прорываться хорошо прогревшиеся воздушные массы, этот период окажется довольно продолжительным. И лишь в последние дни августа опять похолодает пояснил Заводченков

Синоптик также отметил, что в европейской части России августовская погода будет контрастной. Температура ожидается ниже или выше климатической нормы: на западе будет теплее, чем на востоке.