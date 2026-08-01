Москва1 авг Вести.В последний месяц лета погода в европейской части России ожидается контрастная: температурный режим будет ниже или выше климатической нормы. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, востоку страны повезет меньше – там будет прохладнее, чем на западе.

В последний летний месяц температурный режим в европейской части России прогнозируется довольно контрастным. Так, на западе и северо-западе региона в среднем будет на 1-2 градуса теплее обычного. А на востоке наоборот: ожидается погода в рамках климата или немного прохладнее его. Почти вся Сибирь и Урал окажутся в зоне холодной температурной аномалии, местами на 2-3 градуса ниже нормы. Примерно такой же сценарий реализует природа на Дальнем Востоке. Здесь только в прибрежной части региона есть шансы на августовское тепло пояснил Заводченков

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что 1 и 2 августа в Москве будут жаркими. Воздух может прогреться до +30 градусов.