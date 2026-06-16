Тишковец: за эту неделю Москва может получить 70 % месячной нормы осадков

В Москве до конца недели ожидается сентябрьская прохлада Тишковец: за эту неделю Москва может получить 70 % месячной нормы осадков

Москва16 июн Вести.Столице России не повезет на этой неделе с погодой. Она будет по-осеннему прохладной. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, дожди не добавят комфортности погоде в Москве.

Москве не повезет с летней температурой. Во вторник на термометрах в мегаполисе всего +16, в среду +15. Для понимания настолько прохладно в столице обычно бывает в середине сентября. Дожди отнюдь не добавят комфортности погоде. К выходным Москва может получить около 70% месячной нормы осадков. А в субботу ливни уже пойдут на убыль, и температура вернется в рамки климата рассказал Тишковец

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков предупреждал, что в начале недели в российской столице температура воздуха опустится ниже нормы.