Заводченков: в Москве к концу августа ожидается потепление до +24

В Москве в конце августа будет теплее нормы Заводченков: в Москве к концу августа ожидается потепление до +24

Москва20 авг Вести.В столицу России придет потепление ближе к концу августа, столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Синоптик отметил, что не обойдется без кратковременных ливней и даже гроз, но на их фоне температура воздуха будет несколько выше нормы.

Центральная Россия тоже в ближайшие дни будет находиться на периферии атлантического вихря, поэтому в регионе опять время от времени прошумят короткие ливни и грозы. Но они не смогут существенно ограничить приток солнечного тепла, поэтому показания термометров окажутся немного выше многолетних значений – в полуденные часы до +22...+24 пояснил Заводченков

Синоптик также подчеркнул, что в это время в Северной столице России вторая половина августа порадует теплом.